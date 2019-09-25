В Северной Осетии намерены организовать прямые авиарейсы с Уралом и Центральной Россией

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии добиваются организации прямого авиасообщения между республикой и регионами Урала и Центральной России, сообщил в среду ТАСС руководитель Агентства развития республики Александр Плиев.

"Когда туристы ищут, куда поехать отдыхать, они смотрят, как в это место добраться. И регион, с которым есть прямое сообщение, они выберут скорее, чем тот, до которого надо ехать с двумя пересадками самолет - поезд - автобус. Если мы хотим развивать туризм, то, естественно, нам надо больше прямых авиарейсов - сейчас нужна возможность летать на Урал, нужно выбрать немного западнее направление", - сказал собеседник.

Он добавил, что в этом году в дополнение к существующим рейсам в Москву и Санкт-Петербург были открыты прямые рейсы из Северной Осетии в Ростов-на-Дону и Сочи. "Самолеты бывают битком забиты. Это возможность для ростовчан, жителей Сочи приезжать к нам, а нам летать туда", - пояснил Плиев, уточнив, что прямое сообщение с регионами также позволит Северной Осетии привлечь новых инвесторов, которые помогут в развитии республики.