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Электронная торговая площадка "дочки" РЖД отправила первые грузы в Латвию

Были отправлены минеральные удобрения компании "ОХК "УРАЛХИМ"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) осуществила первую отправку грузов по железной дороге в Латвию, говорится в сообщении компании "Цифровая логистика", дочерней компании РЖД, владельца и оператора площадки.

Перевозка осуществляется исключительно с использованием электронного документооборота. Ранее компания "Цифровая логистика" заключила соглашения об организации таких международных перевозок с Латвийской железной дорогой (в лице LDz Logistics) и Финскими железными дорогами (в лице VR Cargo). В среду состоялась отправка минеральных удобрений компании "ОХК "УРАЛХИМ" в Латвию. Помимо согласования заявки в онлайн-режиме клиент заказал через цифровую платформу ЭТП ГП вагоны "Федеральной грузовой компании", оплату за их предоставление осуществили через личный кабинет пользователя.

ЭТП ГП - сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников - крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т. д. из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее - с единого лицевого счета или банковским платежом.

"Цифровая логистика" создана в марте 2018 года для разработки и реализации цифровых сервисов на железнодорожном транспорте. Компания является совместным предприятием РЖД (владеют 51% акций) и IT-компании "Интэллекс" (49% акций предприятия).

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