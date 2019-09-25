РЖД могут получить 20 млрд рублей в 2020 году на развитие Московского транспортного узла

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) могут получить в 2020 году дополнительные бюджетные средства в размере 20 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов.

"Установить, что в 2020 году по решению правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 20000000,0 тыс. рублей при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета города Москвы в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов", - говорится в документе.

Программу развития Центрального транспортного узла в июне 2019 года утвердил Минтранс РФ, она также включает интеграцию радиальных направлений и МЦК, создание и развитие Московских центральных диаметров.