Правительство рассмотрит изменения в контрактную систему и поправки в ряд законов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров России под председательством Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание. В повестку дня включено обсуждение дюжины вопросов, касающихся внесения изменений в контрактную систему, Бюджетный кодекс РФ, поправок в ряд федеральных законов, а также выделения различных субсидий.

Как следует из подготовленных к заседанию материалов, министрам предстоит принять решение по внесению изменений в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Нововведения коснутся согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с единственным поставщиком в случае признания определения поставщика несостоявшимся. Авторы поправок рассчитывают, что предусмотренные изменения будут способствовать повышению эффективности и открытости закупок, предотвращению коррупционных проявлений в указанной сфере.

Изменения в законы

На заседании планируется обсудить внесение ряда изменений в федеральные законы. Так, принятие законопроекта, касающегося поправок в закон "О центральном депозитарии", позволит создать условия для обеспечения интересов всех его клиентов при определении тарифной политики. Предложенные для рассмотрения изменения в Бюджетный кодекс РФ позволят уточнить перечень случаев, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию. Речь идет, в частности, о случаях признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, а также в случаях исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц. Эти нововведения позволят улучшить администрирование доходов бюджетной системы и повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по доходам.

Одним из вопросов повестки дня станет законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в области обеспечения единства измерений, в том числе в части установления приоритета электронной регистрации оформления результатов работ и услуг в области обеспечения единства измерений. В правительстве рассчитывают, что принятие этого документа повысит эффективность госрегулирования в данной области и будет способствовать сокращению сроков выполнения соответствующих работ. Кроме того, в условиях перехода к цифровой экономике будет обеспечена прозрачность и контролируемость данных метрологических работ, а также будут исключены случаи подделки свидетельств о поверке.

Члены кабинета министров также обсудят изменения в закон об образовании. Речь идет о школах загранучреждений МИД России. В настоящий момент в них на общедоступной и бесплатной основе обучаются дети, родители которых являются работниками различных загранучреждений, сотрудниками торговых представительств РФ, военных представительств Минобороны России и ряда других. Предлагается предоставить возможность получать общее образование на русском языке на бесплатной основе в школах загранучреждений в том числе детям соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан, решение об обучении которых принято руководителем соответствующего загранучреждения по согласованию с МИД России.

На своем заседании правительство также рассмотрит поправки в КоАП, которые усилят ответственность за осуществление незаконной частной охранной деятельности. Законопроект предлагает увеличить соответствующие штрафы для граждан с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 30 тыс. до 60 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагается установить наказание для граждан в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов, для должностных лиц - дисквалификацию на срок до трех лет, а для юридических лиц - административный штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Межбюджетные трансферты

Кроме того, министры рассмотрят вопрос об увеличении на 1,05 млрд рублей размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 и 2020 годах бюджетам Республики Бурятия (на 0,68 млрд рублей), Забайкальского края (на 0,03 млрд рублей) и Амурской области (на 0,34 млрд рублей). За счет этих средств в Бурятии будет проведен капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры (колледжа, техникума, девяти школ, школьного стадиона, трех домов культуры), обустроен детский автогородок, создан центр ядерной медицины, в Забайкальском крае - организовано водоснабжение в двух селах, построена библиотека, в Амурской области - реконструировано отделение анестезиологии Амурской областной клинической больницы и закуплено для нее медицинское оборудование. Планируется также выделить Минздраву России из резервного фонда правительства 1,2 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам Волгоградской, Московской и Новосибирской областей на приобретение медицинских изделий для медучреждений. Еще 100 млн рублей может быть выделено Минпросвещения на оказание финансовой помощи бюджету Тувы для завершения в 2019 году строительства дошкольной образовательной организации на 280 мест в Кызыле.