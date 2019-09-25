Лавров заявил, что ЕАЭС и "Один пояс - один путь" начинают эффективно дополнять друг друга

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Эффективное взаимодействие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс - один путь" заложит основу нового геополитического контура Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье, посвященной 70-летию установления дипломатических отношений с КНР и опубликованной в четверг в "Российской газете" и "Жэньминь Жибао".

"ЕАЭС и "Один пояс - один путь" начинают эффективно дополнять друг друга. Их дальнейшая гармонизация позволит заложить основу для формирования в Евразии нового геополитического контура, открытого для всех без исключения государств и интеграционных объединений. На решение этой задачи нацелена известная инициатива президента Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства", - отметил министр.

"Исходим из того, что последовательная реализация данного мегапроекта в русле концепции "интеграции интеграций" позволит не только обеспечить поступательный рост национальных экономик, в том числе и наших стран, но и существенно укрепит безопасность, стабильность, предсказуемость на обширных пространствах от Атлантики до Тихого океана", - добавил Лавров.

"Один пояс - один путь" - китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры для формирования единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора. Идея проекта была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Документы о сотрудничестве в рамках инициативы уже подписали более 80 стран и международных организаций.