Госдума рассмотрит отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект закона "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год". Отчет об исполнении бюджета представит глава Минфина Антон Силуанов. Также с докладом выступит председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кроме того, Госдума намерена рассмотреть отчеты об исполнении бюджета внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Доходы федерального бюджета в 2018 году составили 19,454 трлн рублей, расходы - 16,713 трлн рублей. Таким образом, профицит достиг 2,741 трлн рублей. При этом доходы оказались на 506,8 млрд рублей (на 2,7%) выше, чем это было предусмотрено прогнозом, отметили в правительстве.

Основную долю расходов бюджета составили расходы на социальную политику - 4,581 трлн рублей (27,4%), национальную оборону - 2,827 трлн рублей (16,9%) и национальную экономику - 2,402 трлн рублей (14,4%).

В расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ основная доля пришлась на образование - 3,015 трлн рублей (25,4%), национальную экономику - 2,468 трлн рублей (20,8%) и социальную политику - 2,415 трлн рублей (20,3%).

В 2018 году доходы бюджетов субъектов РФ выросли на 15,2% по сравнению с 2017 годом и достигли 12,388 трлн рублей. Больше всего доходы выросли у Тюменской области (на 43,5%), Ханты-Мансийского автономного округа (на 41,7%), Республики Хакасия (на 39,8%), Республики Карелия (на 32,3%) и Астраханской области (на 27,8%).

Свои долговые обязательства снизили 66 регионов России.