Росстандарт и сервис "Авто.ру" запустили проверку автомобиля по отзывным кампаниям

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сервис продаж автомашин "Авто.ру" (проект "Яндекса") в партнерстве с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) запустили систему проверки автомобиля по отзывным кампаниям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Авто.ру".

Отзывная кампания - это возврат товара к производителю для его доработки, например, для ремонта, в случае угрозы безопасности пользователей. Обычно запускают кампанию сами производители, и есть случаи, когда Росстандарт инициирует проверку, а автопроизводитель обязан по ней отчитаться.

"На "Авто.ру" с сегодняшнего дня можно проверить актуальные отзывные кампании для машины и подписаться на оповещения о новых. Проверка производится по VIN [идентификационный номер транспортного средства] или госномеру. Сервис создан в партнерстве с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии", - сказали ТАСС в компании, добавив, что новая услуга пока доступна в веб-версии, вскоре появится в приложении, и абсолютно бесплатна.

В базе сервиса собраны кампании с 2014 года для более чем 2 млн автомобилей, произведенных для российского рынка и официально проданных на территории РФ иномарок. В большинстве случаев владелец получает эту информацию самостоятельно - на сайтах производителя или Росстандарта. Кроме того, автодилер и официальные сервисные центры могут напрямую оповещать владельца о старте отзывной кампании.

Как пояснили ТАСС специалисты "Авто.ру", бывают случаи, когда контакт с владельцем автомобиля теряется (например, при повторной продаже транспорта), и оповестить его об отзывной кампании уже нет возможности. Новый сервис призван снять эту проблему и снабдить покупателя достоверной информацией об автомобиле: это позволит сделать рынок более безопасным и комфортным для потребителей.

По данным экспертов "Яндекса", другого единого портала, который бы обрабатывал данные по отзывам в доступном и наглядном виде, пока нет. На запрос в русскоязычных поисковых системах "отзывные кампании" корреспондент ТАСС не обнаружил единого федерального сервиса накануне запуска новой системы. На сайте Росстандарта нет функционала по проверке через VIN - только список номеров, включенных в кампанию. У некоторых брендов есть проверка по VIN-коду только их марок. "Мы автоматически подгружаем данные из Росстандарта: это позволяет предоставлять последнюю информацию. Как за изменениями следят другие ресурсы, неизвестно: мы не ручаемся за их информацию", - пояснили в "Авто.ру".

Механизм отзывных кампаний

По данным профильных ресурсов об автомобилях и экспертов "Яндекса", под отзывную кампанию подпадают все автомобили, выпущенные в период использования дефектной детали. Однако это не означает, что она использовалась в каждой машине. Гарантия на автомобиль при этом не действует. Владелец машины с дефектом не должен платить за ремонт: все расходы на себя берет производитель.

Эксперты подчеркивают, что "серые" сервисные центры об отзывах не информируют и не устраняют дефект бесплатно. В результате если брак, выявленный производителем, приведет к поломке после того, как было объявлено об отзывной кампании, а владелец автомобиля информацию проигнорировал, то устранять проблему ему придется за свой счет.

Производитель запускает отзывную кампанию после начала продажи модели: он смотрит на статистику происшествий и жалобы со стороны покупателей. Если причины недовольства новых владельцев часто совпадают, к примеру, они жалуются на узлы автомобиля, производитель начинает отзывать распроданный тираж. Реже отзывная кампания начинается после журналистских тест-драйвов или во время внутренних испытаний, которые проходят постоянно. Как правило, никто не присылает покупателям личные уведомления. За кампаниями нужно следить самим владельцам: они есть на сайте производителей и Росстандарта, а еще о них часто пишут в СМИ. После начала кампании владельцы модели машины с дефектом могут сдать ее в салон официального дилера.

Ремонт не должен занимать больше 45 дней: на практике неисправность часто устраняют за день. В некоторых случаях на время ремонта можно получить подменный автомобиль: это зависит от состояния машины покупателя и условий производителя. Длится кампания не больше года для тиража меньше 1 тыс. проданных автомобилей и двух лет - для большего тиража. Программы могут и продлить, но не больше двух раз.

Автомобили, участвовавшие в отзывной кампании и получившие необходимый ремонт, не представляют угрозу жизни и здоровью, так как поломка была предупреждена. Таким путем производитель должен перестраховаться и подтвердить, что его продукты безопасны в использовании. Брак может отсутствовать в конкретной машине. Кампания распространяется на любые неполадки, даже самые мелкие: например, трещины или царапины, которые не представляют большой опасности. Кроме того, сейчас встречаются отзывные компании из-за угрозы экологии, которую может представлять автомобиль.

По данным "Авто.ру", за неполный 2019 год производители отозвали более 275 тыс. автомобилей по 75 кампаниям. В прошлом году таких машин было более 803 тыс., всего прошло 102 кампании. В 2017 году была запущена 81 кампания. По ним отозвали более 1 млн машин.