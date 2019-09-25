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Генассамблея ООН - 2019

Мнучин: союзники обещали согласовывать с США взаимодействие с Ираном в экономике

Глава Минфина США рассказал, что было проведено много продуктивных консультаций по экономическим вопросам

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Союзники Вашингтона обязались согласовывать с американской стороной свои действия, касающиеся экономического взаимодействия с Ираном. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке глава Минфина США Стивен Мнучин.

Говоря о контактах во время Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил: "У нас были очень хорошие консультации со всеми нашими союзниками по программе санкций в отношении Ирана, о кампании по оказанию максимального давления, а также о единой позиции по санкциям". "Европейцы сказали, что не будут ничего делать без согласования с нами", - сказал глава Минфина США.

Мнучин также отметил: "Было много продуктивных консультаций по экономическим вопросам". По его словам, они, в частности, касались "торговой сделки с Японией" и "дополнительных инвестиций в США".

Теги
СШАИранМнучин, СтивенГенассамблея ООН - 2019
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