Мнучин: союзники обещали согласовывать с США взаимодействие с Ираном в экономике

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Союзники Вашингтона обязались согласовывать с американской стороной свои действия, касающиеся экономического взаимодействия с Ираном. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке глава Минфина США Стивен Мнучин.

Говоря о контактах во время Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил: "У нас были очень хорошие консультации со всеми нашими союзниками по программе санкций в отношении Ирана, о кампании по оказанию максимального давления, а также о единой позиции по санкциям". "Европейцы сказали, что не будут ничего делать без согласования с нами", - сказал глава Минфина США.

Мнучин также отметил: "Было много продуктивных консультаций по экономическим вопросам". По его словам, они, в частности, касались "торговой сделки с Японией" и "дополнительных инвестиций в США".