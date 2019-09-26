Российские банки в августе выдали на 11,5% больше кредитов наличными

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские кредитные организации в августе выдали 431 млрд рублей кредитов наличными, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего в августе было выдано 1,6 млн кредитов (+7,6%).

Средний размер кредита наличными составил 269 тыс. рублей, что на 3,6% больше, чем в августе прошлого года.

ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.