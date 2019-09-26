Введение отрицательных ставок по валютным депозитам могут обсудить в Госдуме в октябре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума в октябре может начать обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по вкладам в иностранной валюте. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, предложение коснется депозитов во всех иностранных валютах.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что регулятор изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам. Подобные инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, которые столкнулись с проблемой, когда они в связи с ростом объема привлеченных средств вынуждены их размещать за границей в иностранных банках, в некоторых из которых ставка отрицательная. Минфин поддержал данное предложение.