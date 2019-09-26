"Известия": Ассоциация банков России предложила ввести налог на сделки с криптовалютой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) предлагает приравнять добычу криптовалюты к находке денег и обложить налогом сделки с ее участием. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад АБР "Концепции оборота децентрализованных криптовалют".

"Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их "нашел", поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой", - приводят "Известия" текст документа.

В российском законодательстве подобная норма будет закреплена в рамках понятия "вновь созданное", то есть произведено гражданином. Тогда цифровые деньги можно будет рассматривать как вещь и облагать налогом доходы от сделок с виртуальной валютой.

По данным издания, обсуждение доклада запланировано на 8 октября.

Законопроект о регулировании рынка криптовалют Минфин планировал рассмотреть 18 сентября, однако совещание ведомства было отложено на неопределенный срок.

Законопроект о цифровых финансовых активах в первоначальной редакции предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора (смарт-контракт), заключаемого в электронной форме, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.