Россия выступила против дополнительных сборов в гражданской авиации

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия не поддерживает инициативу Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по внедрению системы обязательных сборов с авиакомпаний за выбросы CO2. Об этом в среду заявил на 40-й сессии Ассамблеи организации в Монреале глава российской делегации, замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. Его выступление транслировалось на официальном сайте международной организации.

По его словам, в наше время гражданская авиация играет роль одного из главных двигателей экономического развития подавляющего большинства государств - членов ИКАО. "В этой связи считаем неприемлемой ситуацию, когда под лозунгом борьбы с изменениями климата предпринимаются попытки возложить на сектор гражданской авиации дополнительное и неоправданное финансовое бремя в виде Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA)", - сказал он.

Юрчик подчеркнул, что отвлечение значительных финансовых средств из отрасли окажет негативное влияние на темпы развития гражданской авиации и безопасность полетов. При этом, по его словам, темпы роста эмиссии парниковых газов в секторе международной гражданской авиации будут продолжать расти ускоренными темпами. "Не вызывает сомнений, что такая политика в области глобальных рыночных мер негативно скажется на процессах устойчивого развития гражданской авиации, в первую очередь, в развивающихся государствах", - отметил представитель России. В этой связи он выразил надежду, что ИКАО уделит более пристальное внимание предложениям всех стран организации, которые имеют иное мнение по этой проблематике.

ИКАО в прошлом году одобрила Международный стандарт (том IV приложения 16 к Конвенции по международной гражданской авиации) и этапы внедрения CORSIA, что предполагает дополнительные сборы с авиаперевозчиков за выбросы СО2. Пилотный экспериментальный проект, как ожидается, будет запущен в добровольном режиме уже в 2021 году, а с 2027 года участвовать в этой программе обяжут всех членов организации.

Сессия ИКАО проводится раз в три года и задает вектор развития гражданской авиации на трехлетний период. Нынешняя сессия началась 24 сентября и завершится 4 октября.