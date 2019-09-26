В Приамурье объем выдачи микрозаймов в первой половине 2019 года сократился в шесть раз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Объем выдачи микрозаймов микрофинансовыми организациями Амурской области в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократился в шесть раз или на 83%, сообщила в четверг журналистам пресс-служба регионального отделения Дальневосточного ГУ Банка России.

"По итогам первой половины 2019 года совокупный объем займов, выданных микрофинансовыми организациями Амурской области, составил около 242 млн рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83%", - говорится в сообщении.

Причиной этого стали изменения в инфраструктуре данного сегмента финансового рынка Приамурья. "Резкое снижение объема выдачи микрозаймов обусловлено тем, что одна из крупнейших на Дальнем Востоке микрокредитых компаний, до недавнего времени зарегистрированная в Амурской области, перерегистрировалась в Центральном федеральном округе. Соответственно изменилась территория привязки статистических данных. Если в первой половине 2018 года на Приамурье приходилось 34% всех выданных в ДФО займов, то по итогам первой половины 2019 года показатель сократился до 8%", - цитирует пресс-служба заместителя управляющего отделением по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России Павла Прохорова.

Изменения в инфраструктуре амурского рынка МФО в основном оказали влияние на динамику потребительских займов: показатель снизился с 1,4 млрд до 230,5 млн рублей. Субъектам малого и среднего предпринимательства было выдано около 11 млн рублей. В аналогичном периоде прошлого года данной категории заемщиков микрозаймы не предоставлялись.

Положительным трендом для Приамурья стало снижение доли просроченной задолженности по необслуживаемым микрозаймам на 19 процентных пунктов. Это лучший результат по Дальневосточному федеральному округу. На конец отчетного периода на территории региона числилось 19 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в государственном реестре МФО.