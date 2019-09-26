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Титов предложил создать международную группу по защите прав бизнеса

По его словам, миссией группы будет "не только делиться опытом, но и формировать в мире мнение, что бизнес надо защищать в целом"

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная консолидированная группа должна быть создана для защиты прав предпринимателей в мире. Такое мнение высказал в четверг российский бизнес-омбудсмен Борис Титов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Институты уполномоченных созданы в Европе и Азии. Существует совместная с Советом Европы программа PRECOP II по проведению специальных семинаров обучения бизнеса, борьбе с проявлениями коррупции. Нам нужно расширять международные связи. Я думаю, что в ближайшее время приступим к тому, чтобы создавать некий круг из уполномоченных по защите прав предпринимателей, для того, чтобы была международная группа", - сказал он.

По словам Титова, миссией группы будет "не только делиться опытом, но и формировать в мире мнение, что бизнес надо защищать в целом". Он отметил, что сейчас на деятельности бизнеса отражается и мировая "политическая нестабильность, и хаотичность в области дипломатии".

"Бизнесу нужна стабильность, в том числе, на международном уровне. Мне кажется, возникла такая необходимость защищать интересы бизнеса, консолидировав позиции между странами, и выступать как единый голос перед международными организациями, политическими элитами", - добавил Титов.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тысяч экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

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