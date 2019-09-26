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Mitsui, JBIC и "Новатэк" планируют совместные проекты по строительству СПГ-терминалов

Соглашение подразумевает приобретение долей и финансирование проектов со стороны Mitsui и JBIC

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Новатэк", японская судоходная группа Mitsui O.S.K Lines и Японский банк для экономического сотрудничества (JBIC) подписали соглашение о совместной реализации проектов по строительству перегрузочных комплексов сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманской области. Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

В частности, соглашение подразумевает приобретение долей и финансирование проектов со стороны Mitsui и JBIC.

"Мы уже начали сотрудничать с японскими компаниями в рамках "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", и мы видим огромный потенциал для реализации новых совместных проектов. Строительство комплексов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске позволит оптимизировать транспортную логистику и сделать наиболее эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки СПГ в АТР, включая Японию, крупнейшего мирового потребителя СПГ. По нашему мнению, мы достигнем окончательных договоренностей по этим проектам до конца года", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара заявлял на международной конференции производителей и потребителей СПГ, что Япония намерена вложить в различных странах порядка 1 трлн иен (9,2 млрд долларов) в проекты, касающихся развития производства и поставок сжиженного природного газа.

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