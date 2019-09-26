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Совет директоров "Аэрофлота" одобрил аренду еще пяти SSJ-100

Ожидается, что перевозчик получит самолеты до конца года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Аэрофлота" одобрил сделку по аренде пяти новых реактивных самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Планируется, что "Аэрофлот" получит самолеты до конца 2019 года.

Срок аренды - не более 144 месяцев с даты передачи воздушного судна авиакомпании.

В июне 2019 года гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что компания готова подписать в этом году твердый контракт на поставку 100 самолетов SSJ-100. Сейчас у авиакомпании 49 таких самолетов.

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