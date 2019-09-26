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РБК: Ротенберг может продать "Газпрому" его крупнейшего подрядчика

Сумма сделки оценивается в 75 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Аркадий Ротенберг может продать "Стройгазмонтаж" - крупнейшего подрядчика "Газпрома" - за 75 млрд рублей. Сделка, как ожидается, может состояться уже в октябре, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, покупателем может стать "Газстройпром", в котором "Газпром владеет 49% акций, остальное - у Газпромбанка и физлиц.

Ротенберг создал "Стройгазмонтаж", выкупив у "Газпрома" в 2008 году несколько строительных "дочек" за 6,3 млрд рублей. В 2014 году "Стройгазмонтаж" стал уже крупнейшим подрядчиком "Газпрома" с выручкой в 225 млрд рублей.

Представитель Ротенберга пока не комментирует эту информацию.

Теги
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