Крупнейший дагестанский агрохолдинг начал собственную переработку винограда

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в Дагестане агрохолдинг "Татляр" в Дербентском районе республики начал собственную переработку ранних сортов винограда, сообщил ТАСС директор агрохолдинга Яхья Гаджиев.

"У нас ранние сорта - посадили их, чтобы не затягивать уборку и не зависеть от погоды. Мы можем выйти на уборку раньше всех, когда еще ни один завод не открывается. <...> Сейчас начали своими силами делать сок, виноматериалы <…>, это дает нам возможность своевременно убирать виноград и не возить его никуда, перерабатывая на месте", - сказал Гаджиев.

По его словам, мощности агрохолдинга позволяют перерабатывать практически весь собственный урожай. "Это около 10 тыс. литров готовой продукции - виноматериала. В сутки можем перерабатывать 500-600 тонн", - уточнил собеседник агентства, добавив, что запуск перерабатывающих мощностей позволил создать около 20 новых рабочих мест.

Всего в республике в этом году рассчитывают переработать около 120 тыс. тонн винограда. В частности, крупнейший в Дагестане производитель коньяка - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) - рассчитывает переработать свыше 20 тыс. винограда урожая 2019 года.