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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

В Белоруссии рассказали о мерах по возмещению потерь из-за грязной нефти

Главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщил, что для этого нужно повысить на 21% тариф на прокачку нефти по территории страны

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что для полного возмещения издержек белорусского оператора "Дружбы" из-за ситуации с российской грязной нефтью тариф на прокачку нефти по территории Белоруссии надо повысить на 21%. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

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"Вот этот расчет, который мы представляли [России], - 21%, он позволяет выйти до конца года на 100-процентное возмещение затрат", - сказал он.

Вериго также сообщил, что транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию в 2019 году ожидается в объеме около 54 млн тонн. 

"Месячные объемы транспортировки полностью восстановлены. Сентябрь месяц - это более 5 млн тонн по всем направлениям транзитным, октябрь месяц прогнозируется тоже в среднегодовом объеме. Но мы говорим о том, что объемы восстановлены на среднегодовых значениях, объемы годовые восстановить не удастся. До 54 млн тонн [ожидается прокачка]", - сообщил Вериго. По его словам, в прошлом году было прокачано по белорусской территории порядка 59 млн тонн. "Недобор составит по итогам текущего года - не менее 6 млн тонн", - заметил Вериго.

Теги
БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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