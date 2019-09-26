В Белоруссии рассказали о мерах по возмещению потерь из-за грязной нефти

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что для полного возмещения издержек белорусского оператора "Дружбы" из-за ситуации с российской грязной нефтью тариф на прокачку нефти по территории Белоруссии надо повысить на 21%. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Вот этот расчет, который мы представляли [России], - 21%, он позволяет выйти до конца года на 100-процентное возмещение затрат", - сказал он.

Вериго также сообщил, что транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию в 2019 году ожидается в объеме около 54 млн тонн.

"Месячные объемы транспортировки полностью восстановлены. Сентябрь месяц - это более 5 млн тонн по всем направлениям транзитным, октябрь месяц прогнозируется тоже в среднегодовом объеме. Но мы говорим о том, что объемы восстановлены на среднегодовых значениях, объемы годовые восстановить не удастся. До 54 млн тонн [ожидается прокачка]", - сообщил Вериго. По его словам, в прошлом году было прокачано по белорусской территории порядка 59 млн тонн. "Недобор составит по итогам текущего года - не менее 6 млн тонн", - заметил Вериго.