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"Известия": почти 9% бензина в России является контрафактом

По данным Росстандарта, 81 российская АЗС продают бензин или дизель, не соответствующий утвержденным показателям качества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".

В абсолютных цифрах продажи суррогатного бензина и дизеля составляют 6 млн тонн в год, тогда как весь объем рынка по этим видам топлива оценивается в 65 млн тонн. По данным Росстандарта, 81 российская АЗС из 920 проверенных к 24 сентября (или 8,8%) продают бензин или дизель, не соответствующий утвержденным показателям качества.

При этом независимые АЗС нарушают в 2,5 раза чаще, чем сетевые.

Основной показатель, по которому АЗС нарушают стандарты качества, - это превышение доли серы в топливе. При этом доля фальсификата на российских заправках снижается - в 2015 году она составляла 20%.

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