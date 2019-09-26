Международный бизнес-акселератор стран-участниц ШОС и БРИКС предложили провести в Уфе

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный бизнес-акселератор по нефтегазовому направлению среди стран-участниц ШОС и БРИКС предложили провести в Уфе. С таким предложением в четверг выступил директор Центра технологического предпринимательства Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), руководитель бизнес-акселератора Dotcom Enterprise Сергей Гладких во время выступления на площадке Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Мы предлагаем выступить одной из площадок-организаторов одного из таких конкурсов, мы в этом плане говорим в первую очередь о нефтегазовых проектах, потому что Уфа - это нефтегазовый центр, и мы предлагаем в рамках стран ШОС и БРИКС провести международный конкурс бизнес-акселераторов. В этом плане можем предложить совместную экспертизу, совместную разработку и совместную реализацию этих проектов на международном уровне", - сказал Гладких, по мнению которого, подобные площадки будут служить хорошим подспорьем при создании совместных международных стартапов.

Гладких также призвал представителей стран подумать над тем, какие компетенции сильны в их регионах, и также выступить центрами проведения акселераторов по определенным направлениям.

Кроме того, в рамках форума, по мнению спикера, необходимо обсудить реализацию международной программы менторства, согласно которой специалисты из одной страны могли бы выступать наставниками для молодых предпринимателей в других государствах.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.