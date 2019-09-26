Минэкономразвития РФ предложило создать цифровую платформу для бизнеса стран БРИКС

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Цифровая платформа для взаимодействия и обмена опытом между предприятиями малого и среднего бизнеса стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должна расширить сотрудничество внутри объединения. Такое мнение высказал в четверг замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"Было бы неплохо вместе сегодня обсудить возможность создания некой цифровой платформы, на которой предприниматели могут обмениваться и деловыми контактами, и взаимодействовать по разным вопросам, связанным с ведением бизнеса в наших странах. Думаю, что такой вопрос может быть обсужден и имеет место для дальнейшего развития сотрудничества", - сказал он на пленарном заседании Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

По словам замминистра, по итогам 2018 года внешнеторговый оборот РФ со странами пятерки превысил 125 млн долларов, что на 20% выше уровня предыдущего года. Рост российского экспорта составил порядка 40%, импорт вырос на 7%.

"В этих цифрах должно заметно вырасти количество продукции в денежном и натуральном выражении компаний малого и среднего предпринимательства наших стран", - считает Живулин. Он предложил несколько направлений, по которым возможно "в ближайшие несколько лет нарастить долю МСП" - это цифровизация, развитие экспорта продукции и обмен опытом о механизмах поддержки малых и средних компаний.

Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тысяч экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.