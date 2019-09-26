Власти Челябинской области заинтересованы в реэкспорте продукции через Чечню

ГРОЗНЫЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области заинтересованы в реэкспорте продукции южноуральских производителей в страны Ближнего Востока через Чеченскую Республику. Об этом в четверг заявил заместитель губернатора области Егор Ковальчук на встрече в Минэкономразвития Чечни.

"Челябинская область готова участвовать в реализации различных проектов, обеспечить поставки продукции южноуральских производителей в Чеченскую Республику. Более того, мы считаем, что одно из перспективных направлений нашего сотрудничества - это реэкспорт продукции челябинских производителей в страны Ближнего Востока и Турцию через Чеченскую Республику", - сказал Ковальчук.

По словам вице-премьера правительства Чечни Хасана Хакимова, республика также заинтересована в решении этого вопроса - через регион проходит железнодорожная ветка, которая соединяет магистраль Баку - Тбилиси - Карс и через Турцию идет дальше в Европу.

"Российские компании могут поставлять железнодорожным транспортом свою продукцию, так как эти страны готовы делать существенные скидки на железнодорожную доставку. Уже есть первый прецедент - отгружена первая партия продукции металлургического завода Челябинской области, которая в ближайшее время поступит в Турцию", - сообщил Хакимов.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Корпорация развития Чеченской Республики" и предприятиями Челябинской области.

Представители власти и бизнеса Челябинской области прибыли в Чечню с рабочим визитом 24 сентября. Делегация провела ряд встреч с представителями правительства региона и бизнес-сообщества с целью расширения межрегионального сотрудничества и увеличения товарооборота.