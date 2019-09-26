В Китае допустили "быстрое" торговое соглашение с США лишь на взаимовыгодной основе

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Заключение целостного китайско-американского торгово-экономического соглашения уже в ближайшее время возможно, однако оно должно будет носить взаимовыгодный характер. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Мы обратили внимание на соответствующее заявление американской стороны - по поводу торгово-экономических переговоров с США власти Китая занимают четкую и неизменную позицию. Мы надеемся на сближение и подготовку взаимовыгодных мер путем диалога, на равноправной основе, в соответствии с принципами взаимного уважения", - сообщил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос китайского журналиста о том, как оценивают власти Китая высказывания президента США Дональда Трампа о возможности заключения целостного торгового соглашения с КНР до президентских выборов в этой стране.

По словам представителя, консенсус и плодотворные результаты торгово-экономических переговоров двух стран будут выгодны не только Пекину с Вашингтоном, но и всему миру.

Как заявил ранее Дональд Трамп, он не исключает, что торгово-экономические консультации с Китаем могут завершиться достижением соглашения "скорее, чем ожидается". Прежде американский лидер допускал, что соответствующий договор будет удовлетворять требованиям Вашингтона и, возможно, его удастся заключить еще до проведения выборов в Соединенных Штатах.