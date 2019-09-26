Секретарь ОП: сокращение рабочей недели требует реальной оценки с учетом уровня зарплат

МИЧУРИНСК/Тамбовская область/, 26 сентября. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России должен сопровождаться реальной оценкой уровня жизни и заработных плат в регионах, сообщил журналистам в четверг в ходе форума "Сообщество" секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

"Отрицательно отношусь [к переходу на четырехдневную рабочую неделю]. Я считаю, что надо трезвее относиться, трезвее понимать ту ситуацию социальную, с зарплатами в том числе, какая есть в стране", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в настоящее время обсуждение различных аспектов сокращения рабочей недели до четырех дней идет вразрез с ситуацией, сложившейся в регионах, где работники вынуждены не только работать полную рабочую неделю, но и брать при возможности дополнительные часы и смены.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству до 30 сентября проработать свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.

Форум Общественной палаты РФ "Сообщество" проходит в Мичуринске два дня, 26 и 27 сентября. В этом году форум посвящен развитию малых городов и сельских территорий. По итогам работы форума предложения гражданских активистов, НКО, волонтеров и представителей органов власти войдут в ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации.