"Курское молоко" сообщило об успешном нанесении цифровой маркировки на продукцию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания "Курское молоко" сообщила об успешном нанесении цифровых кодов маркировки на упаковки творога и молока в рамках тестирования, сообщила в четверг пресс-служба оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Процесс настройки для тестового выпуска продукции "Курского молока" занял не более одного часа, запуск маркировки на линии не привел к сбоям и потере скорости", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что в проекте маркировки видят для себя преимущество защиты продукции от подделок. "Покупатель сможет увидеть всю информацию о товаре с помощью мобильного приложения. Мы также рассчитываем на эффект от маркетинговых акций, которые будет возможно запускать при помощи кодов на упаковках", - цитирует ЦРПТ гендиректора "Курского молока" Сергея Дворникова.

В ЦРПТ добавили, что сегодня в эксперименте участвуют более 30 производителей готовой молочной продукции. "Ведутся обследования производственных площадок участников для оценки необходимых изменений с введением маркировки, совместно с отраслью формируются методические рекомендации", - сказал руководитель товарной группы Молоко ЦРПТ Алексей Сидоров, слова которого приводятся в сообщении.

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции был запущен Минпромторгом 15 июля 2019 года и продлится до 1 марта 2020 года. Обязательная маркировка "готового молока" стартует 1 июня 2020 года.