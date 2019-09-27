Цифровая наружная реклама стала доступнее для малого бизнеса

Медиахолдинг Maer Group одним из первых на рынке автоматизировал продажи наружной рекламы на своих цифровых носителях в партнерстве с programmatic-платформами. Теперь разместить рекламу на улицах Москвы можно, не вставая из-за компьютера, за несколько кликов мышкой.

На конференции «Яндекс.Директа», прошедшей в Москве 24 сентября, Maer Group показал принцип размещения наружной рекламы через programmatic-платформу. Через веб-камеру, установленную на Ленинградском проспекте в Москве, можно было увидеть, как запущенный с компьютера рекламный ролик в реальном времени появлялся на одном из цифровых суперсайтов холдинга Maer Group. Без отрыва от производства Технология размещения наружной рекламы через programmatic-платформу рассчитана на малый и средний бизнес, которому не интересны масштабные закупки рекламы, обычно предлагаемые рекламными агентствами. Вместо программ с большим охватом городских территорий предприятия малого бизнеса - продуктовый магазин, салон красоты или автомастерская - теперь могут разместить наружную рекламу всего на несколько дней и максимально близко к своим точкам продаж.

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Происходит это "без отрыва от производства" в несколько кликов в интернет-кабинете рекламодателя. Например, в "Яндекс.Директе", недавно представившем на конференции в Москве свою обновленную programmatic-платформу. Для начала необходимо самостоятельно назначить ставку для показа и бюджет рекламной кампании, а затем подобрать подходящие цифровые рекламоносители - на карте или по адресам. Затем добавляется один или несколько видеороликов и происходит оплата, после чего рекламный ролик запускается в реальном времени. Вся процедура занимает несколько минут. Подобный алгоритм предлагают и другие разработчики программ. Перед размещением ролика через programmatic-платформу рекламный контент необходимо предварительно провести через два этапа модерации: сначала его проверит на соответствие закону о рекламе сама programmatic-платформа, а затем - оператор цифрового носителя.

Фото {{sliderIndex+1}} из 3 Развернуть {{sliderIndex+1}} / 3 Описание Наружная реклама обладает большим потенциалом за счет роста цифровизации: в городах появляется все больше конструкций формата "суперсайт" (digital super site или DSS) размером 5×15 метров. По сравнению со статичными рекламными щитами они притягивают взгляды за счет подвижного изображения и большего формата. © Maer Group Рекламные носители Maer Group оснащены высокочувствительными Wi-Fi-сканерами с технологией O2O (offline-to-online), которая позволяет проанализировать аудиторию каждой конструкции. © Maer Group Благодаря O2O собранные данные о MAC-адресах пользователей, которые могли увидеть запущенную рекламу, можно использовать для того, чтобы повторно обратиться к этой аудитории с рекламным сообщением в интернете. При подобном двойном взаимодействии в онлайне и в офлайне конверсия вырастает в несколько раз. За эту разработку Maer Group в 2019 году получила награду Национальной премии бизнес-коммуникаций и премию "Медиаменеджер России". © Maer Group

Новая модель programmatic-продаж Каждая programmatic-платформа стремится предоставить своим клиентам лучший сервис. Например, у платформы VDOOH есть возможность автоматически распределить показы рекламы по цифровым рекламоносителям так, чтобы получить максимальный охват для заданного бюджета. При этом рекламную кампанию можно контролировать и после запуска: в зависимости от обстоятельств менять время и частоту появления ролика, исключать из показа определенные дни, удалять и добавлять рекламные поверхности или вовсе раньше времени убрать видео из эфира. По словам исполнительного директора VDOOH Дмитрия Семенова, возможность выбирать конкретный день и час показа ролика позволяет точно распределить бюджет рекламной кампании по большему числу конструкций или растянуть ее во времени, что даст больший эффект от размещения рекламы. В "Яндекс.Директе" при заведении рекламной кампании можно сразу посмотреть прогнозируемое количество OTS (opportunity to see - оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением) на выбранных цифровых щитах, а также сделать корректировки на погоду, что позволяет использовать разные креативы при разных условиях. Также во время рекламной кампании происходит автоматический сбор сегмента аудитории (через обезличенные MAC-адреса), потенциально видевшей рекламу. В дальнейшем эти сегменты можно использовать для ретаргетинга. Размещение цифровой наружной рекламы через programmatic-платформу сделало эту услугу более доступной для среднего и малого бизнеса. В том же "Яндекс.Директе" рекламодатель размещается по ставке за 1000 OTS и может рассчитать бюджет кампании в зависимости от желаемого количества контактов людей с рекламным сообщением или размещаясь за минимальный дневной бюджет в 300 рублей.

Описание Основатель и СЕО Maer Group Константин Майор (справа) рассказывает партнеру о новинках рекламной индустрии. © Maer Group

Как владельцы цифрового инвентаря, мы заинтересованы в programmatic-продажах наружной рекламы, ведь они дают нам новых клиентов. Сегодня Maer Group технически готов к партнерству с различными programmatic-платформами. Кроме "Яндекс.Директа", мы сотрудничаем и с платформой VDOOH. Мы знаем, что к работе по размещению цифровой "наружки" готовятся и другие платформы, такие как DRON, OOH-desk, Auditorius и другие. Они предлагают рынку передовые технологии, и уже сегодня можно представить, как это изменит рынок наружной рекламы в будущем. Константин Майор Основатель и СЕО компании Maer Group

В соавторстве с операторами наружной рекламы Технические достижения принципиально меняют рекламную отрасль. Наружная реклама всегда считалась премиум-форматом, который используется в имиджевых целях, но раньше заказчикам не хватало возможности измерить ее действенность. Теперь, за счет диджитал-инструментов, у рекламодателей появилась возможность проанализировать эффект от вложений в этот канал и посчитать возврат инвестиций. Новые технологии позволяют не только определить охват кампании, но и узнать, как именно она повлияла на посещаемость определенных торговых точек. Одним из преимуществ programmatic-технологии стало снижение порога входа в цифровое пространство рекламного рынка Москвы, что делает рекламный рынок доступным любому бизнесу, в том числе и малому. Например, продажа наружной рекламы через RTB-аукцион, который используют programmatic-платформы, - это прямой путь к справедливой рыночной цене.

Количество programmatic-платформ в ближайшие год-два вырастет вместе с уникальными продуктами, которые они будут предлагать в соавторстве с операторами наружной рекламы. Maer Group видит в этом большой потенциал для развития. Мы понимаем потребности рекламодателей и стремимся разработать актуальные для них продукты. Мы ожидаем, что на рынке в скором времени появятся предложения, которые учитывают данные CRM клиента (customer relationship management) или дают возможность размещения таргетированной наружной рекламы в режиме реального времени. Не исключено, что некоторые из них будут построены по модели CPA (cost per action) за совершенные целевые действия потребителя. Мы видим, что связка "Интернет + DOOH" бесценна, поэтому мы, как компания-оператор наружной рекламы, развиваем и собственные цифровые технологии. Они позволяют нам быть интегрированными в работу самых инновационных programmatic-платформ, которые сегодня в значительной степени трансформируют рынок наружной рекламы. Павел Виноградов Исполнительный директор Maer Group Digital