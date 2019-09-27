Цифровая наружная реклама стала доступнее для малого бизнеса

На конференции «Яндекс.Директа», прошедшей в Москве 24 сентября, Maer Group показал принцип размещения наружной рекламы через programmatic-платформу. Через веб-камеру, установленную на Ленинградском проспекте в Москве, можно было увидеть, как запущенный с компьютера рекламный ролик в реальном времени появлялся на одном из цифровых суперсайтов холдинга Maer Group.
Без отрыва от производства
Технология размещения наружной рекламы через programmatic-платформу рассчитана на малый и средний бизнес, которому не интересны масштабные закупки рекламы, обычно предлагаемые рекламными агентствами. Вместо программ с большим охватом городских территорий предприятия малого бизнеса - продуктовый магазин, салон красоты или автомастерская - теперь могут разместить наружную рекламу всего на несколько дней и максимально близко к своим точкам продаж.
Происходит это "без отрыва от производства" в несколько кликов в интернет-кабинете рекламодателя. Например, в "Яндекс.Директе", недавно представившем на конференции в Москве свою обновленную programmatic-платформу. Для начала необходимо самостоятельно назначить ставку для показа и бюджет рекламной кампании, а затем подобрать подходящие цифровые рекламоносители - на карте или по адресам. Затем добавляется один или несколько видеороликов и происходит оплата, после чего рекламный ролик запускается в реальном времени. Вся процедура занимает несколько минут. Подобный алгоритм предлагают и другие разработчики программ.
Перед размещением ролика через programmatic-платформу рекламный контент необходимо предварительно провести через два этапа модерации: сначала его проверит на соответствие закону о рекламе сама programmatic-платформа, а затем - оператор цифрового носителя.
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Новая модель programmatic-продаж
Каждая programmatic-платформа стремится предоставить своим клиентам лучший сервис. Например, у платформы VDOOH есть возможность автоматически распределить показы рекламы по цифровым рекламоносителям так, чтобы получить максимальный охват для заданного бюджета. При этом рекламную кампанию можно контролировать и после запуска: в зависимости от обстоятельств менять время и частоту появления ролика, исключать из показа определенные дни, удалять и добавлять рекламные поверхности или вовсе раньше времени убрать видео из эфира. По словам исполнительного директора VDOOH Дмитрия Семенова, возможность выбирать конкретный день и час показа ролика позволяет точно распределить бюджет рекламной кампании по большему числу конструкций или растянуть ее во времени, что даст больший эффект от размещения рекламы.
В "Яндекс.Директе" при заведении рекламной кампании можно сразу посмотреть прогнозируемое количество OTS (opportunity to see - оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением) на выбранных цифровых щитах, а также сделать корректировки на погоду, что позволяет использовать разные креативы при разных условиях. Также во время рекламной кампании происходит автоматический сбор сегмента аудитории (через обезличенные MAC-адреса), потенциально видевшей рекламу. В дальнейшем эти сегменты можно использовать для ретаргетинга.
Размещение цифровой наружной рекламы через programmatic-платформу сделало эту услугу более доступной для среднего и малого бизнеса. В том же "Яндекс.Директе" рекламодатель размещается по ставке за 1000 OTS и может рассчитать бюджет кампании в зависимости от желаемого количества контактов людей с рекламным сообщением или размещаясь за минимальный дневной бюджет в 300 рублей.
В соавторстве с операторами наружной рекламы
Технические достижения принципиально меняют рекламную отрасль. Наружная реклама всегда считалась премиум-форматом, который используется в имиджевых целях, но раньше заказчикам не хватало возможности измерить ее действенность. Теперь, за счет диджитал-инструментов, у рекламодателей появилась возможность проанализировать эффект от вложений в этот канал и посчитать возврат инвестиций. Новые технологии позволяют не только определить охват кампании, но и узнать, как именно она повлияла на посещаемость определенных торговых точек.
Одним из преимуществ programmatic-технологии стало снижение порога входа в цифровое пространство рекламного рынка Москвы, что делает рекламный рынок доступным любому бизнесу, в том числе и малому. Например, продажа наружной рекламы через RTB-аукцион, который используют programmatic-платформы, - это прямой путь к справедливой рыночной цене.
Распространение закупки наружной рекламы через programmatic требует расширения сети цифровых конструкций, чтобы она была способна удовлетворить растущие потребности бизнеса. В связи с этим Maer Group уже заявил о программе расширения своей московской сети DSS-носителей "100 XXL". Летом 2019 года медиахолдинг установил новые цифровые конструкции на МКАД, Минском шоссе, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов. СЕО компании Константин Майор ранее заявил, что медиахолдинг намерен увеличить долю рынка в Московском регионе до 50% в нише медиафасадов и до 40% - в сегменте DSS.