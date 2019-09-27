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Партнерский материал

Цифровая наружная реклама стала доступнее для малого бизнеса

Медиахолдинг Maer Group одним из первых на рынке автоматизировал продажи наружной рекламы на своих цифровых носителях в партнерстве с programmatic-платформами. Теперь разместить рекламу на улицах Москвы можно, не вставая из-за компьютера, за несколько кликов мышкой.
Описание
© Maer Group

На конференции «Яндекс.Директа», прошедшей в Москве 24 сентября, Maer Group показал принцип размещения наружной рекламы через programmatic-платформу. Через веб-камеру, установленную на Ленинградском проспекте в Москве, можно было увидеть, как запущенный с компьютера рекламный ролик в реальном времени появлялся на одном из цифровых суперсайтов холдинга Maer Group.

Без отрыва от производства

Технология размещения наружной рекламы через programmatic-платформу рассчитана на малый и средний бизнес, которому не интересны масштабные закупки рекламы, обычно предлагаемые рекламными агентствами. Вместо программ с большим охватом городских территорий предприятия малого бизнеса - продуктовый магазин, салон красоты или автомастерская - теперь могут разместить наружную рекламу всего на несколько дней и максимально близко к своим точкам продаж.  

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Происходит это "без отрыва от производства" в несколько кликов в интернет-кабинете рекламодателя. Например, в "Яндекс.Директе", недавно представившем на конференции в Москве свою обновленную programmatic-платформу. Для начала необходимо самостоятельно назначить ставку для показа и бюджет рекламной кампании, а затем подобрать подходящие цифровые рекламоносители - на карте или по адресам. Затем добавляется один или несколько видеороликов и происходит оплата, после чего рекламный ролик запускается в реальном времени. Вся процедура занимает несколько минут. Подобный алгоритм предлагают и другие разработчики программ.

Перед размещением ролика через programmatic-платформу рекламный контент необходимо предварительно провести через два этапа модерации: сначала его проверит на соответствие закону о рекламе сама programmatic-платформа, а затем - оператор цифрового носителя.

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Описание
Наружная реклама обладает большим потенциалом за счет роста цифровизации: в городах появляется все больше конструкций формата "суперсайт" (digital super site или DSS) размером 5×15 метров. По сравнению со статичными рекламными щитами они притягивают взгляды за счет подвижного изображения и большего формата.
© Maer Group
Рекламные носители Maer Group оснащены высокочувствительными Wi-Fi-сканерами с технологией O2O (offline-to-online), которая позволяет проанализировать аудиторию каждой конструкции.
© Maer Group
Благодаря O2O собранные данные о MAC-адресах пользователей, которые могли увидеть запущенную рекламу, можно использовать для того, чтобы повторно обратиться к этой аудитории с рекламным сообщением в интернете. При подобном двойном взаимодействии в онлайне и в офлайне конверсия вырастает в несколько раз. За эту разработку Maer Group в 2019 году получила награду Национальной премии бизнес-коммуникаций и премию "Медиаменеджер России".
© Maer Group

Новая модель programmatic-продаж

Каждая programmatic-платформа стремится предоставить своим клиентам лучший сервис. Например, у платформы VDOOH есть возможность автоматически распределить показы рекламы по цифровым рекламоносителям так, чтобы получить максимальный охват для заданного бюджета. При этом рекламную кампанию можно контролировать и после запуска: в зависимости от обстоятельств менять время и частоту появления ролика, исключать из показа определенные дни, удалять и добавлять рекламные поверхности или вовсе раньше времени убрать видео из эфира. По словам исполнительного директора VDOOH Дмитрия Семенова, возможность выбирать конкретный день и час показа ролика позволяет точно распределить бюджет рекламной кампании по большему числу конструкций или растянуть ее во времени, что даст больший эффект от размещения рекламы.

В "Яндекс.Директе" при заведении рекламной кампании можно сразу посмотреть прогнозируемое количество OTS (opportunity to see - оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением) на выбранных цифровых щитах, а также сделать корректировки на погоду, что позволяет использовать разные креативы при разных условиях. Также во время рекламной кампании происходит автоматический сбор сегмента аудитории (через обезличенные MAC-адреса), потенциально видевшей рекламу. В дальнейшем эти сегменты можно использовать для ретаргетинга.

Размещение цифровой наружной рекламы через programmatic-платформу сделало эту услугу более доступной для среднего и малого бизнеса. В том же "Яндекс.Директе" рекламодатель размещается по ставке за 1000 OTS и может рассчитать бюджет кампании в зависимости от желаемого количества контактов людей с рекламным сообщением или размещаясь за минимальный дневной бюджет в 300 рублей.

Основатель и СЕО Maer Group Константин Майор (справа) рассказывает партнеру о новинках рекламной индустрии. Maer Group
Описание
Основатель и СЕО Maer Group Константин Майор (справа) рассказывает партнеру о новинках рекламной индустрии.
© Maer Group
Как владельцы цифрового инвентаря, мы заинтересованы в programmatic-продажах наружной рекламы, ведь они дают нам новых клиентов. Сегодня Maer Group технически готов к партнерству с различными programmatic-платформами. Кроме "Яндекс.Директа", мы сотрудничаем и с платформой VDOOH. Мы знаем, что к работе по размещению цифровой "наружки" готовятся и другие платформы, такие как DRON, OOH-desk, Auditorius и другие. Они предлагают рынку передовые технологии, и уже сегодня можно представить, как это изменит рынок наружной рекламы в будущем.
Константин Майор
Основатель и СЕО компании Maer Group

В соавторстве с операторами наружной рекламы

Технические достижения принципиально меняют рекламную отрасль. Наружная реклама всегда считалась премиум-форматом, который используется в имиджевых целях, но раньше заказчикам не хватало возможности измерить ее действенность. Теперь, за счет диджитал-инструментов, у рекламодателей появилась возможность проанализировать эффект от вложений в этот канал и посчитать возврат инвестиций. Новые технологии позволяют не только определить охват кампании, но и узнать, как именно она повлияла на посещаемость определенных торговых точек.

Одним из преимуществ programmatic-технологии стало снижение порога входа в цифровое пространство рекламного рынка Москвы, что делает рекламный рынок доступным любому бизнесу, в том числе и малому. Например, продажа наружной рекламы через RTB-аукцион, который используют programmatic-платформы, - это прямой путь к справедливой рыночной цене.

Количество programmatic-платформ в ближайшие год-два вырастет вместе с уникальными продуктами, которые они будут предлагать в соавторстве с операторами наружной рекламы. Maer Group видит в этом большой потенциал для развития. Мы понимаем потребности рекламодателей и стремимся разработать актуальные для них продукты. Мы ожидаем, что на рынке в скором времени появятся предложения, которые учитывают данные CRM клиента (customer relationship management) или дают возможность размещения таргетированной наружной рекламы в режиме реального времени. Не исключено, что некоторые из них будут построены по модели CPA (cost per action) за совершенные целевые действия потребителя. Мы видим, что связка "Интернет + DOOH" бесценна, поэтому мы, как компания-оператор наружной рекламы, развиваем и собственные цифровые технологии. Они позволяют нам быть интегрированными в работу самых инновационных programmatic-платформ, которые сегодня в значительной степени трансформируют рынок наружной рекламы.
Павел Виноградов
Исполнительный директор Maer Group Digital

Распространение закупки наружной рекламы через programmatic требует расширения сети цифровых конструкций, чтобы она была способна удовлетворить растущие потребности бизнеса. В связи с этим Maer Group уже заявил о программе расширения своей московской сети DSS-носителей "100 XXL". Летом 2019 года медиахолдинг установил новые цифровые конструкции на МКАД, Минском шоссе, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов. СЕО компании Константин Майор ранее заявил, что медиахолдинг намерен увеличить долю рынка в Московском регионе до 50% в нише медиафасадов и до 40% - в сегменте DSS. 

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