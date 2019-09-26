Компании КНР заключили контракты на крупные поставки свинины и сои из США

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китайские компании заключили с американской стороной соглашения на крупные поставки свинины и сои из Соединенных Штатов без обложения соответствующей продукции повышенными пошлинами. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Насколько мне известно, в последнее время китайские компании на основе рыночных принципов и правил ВТО изучают коммерческие предложения на американскую сельскохозяйственную продукцию. Уже заключены сделки на поставки довольно крупных партий сои и свинины", - сообщил он на регулярном брифинге.

По словам представителя, Госсовет КНР уже отменил повышенные тарифы на импорт соответствующей продукции из США.

"Китай и США хорошо взаимно дополняют друг друга при сотрудничестве в области сельского хозяйства, у нас много пространства для взаимодействия", - добавил Гао Фэн.

Он также выразил надежду, что Пекин и Вашингтон смогут устранить противоречия, предпринять реальные шаги, благодаря которым будут созданы выгодные условия для успешного сотрудничества в этой сфере.

Гао Фэн добавил, что китайские власти параллельно ведут активную работу по поддержанию на своем рынке стабильных цен на свинину. В частности, как уточнил представитель ведомства, Министерство финансов совместно с Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР следят за тем, чтобы национальные поставщики свинины обеспечивали запасы этого ключевого вида продовольствия в объемах, которые не приведут к дефициту на фоне недавних массовых забоев животных из-за вспышек эпидемии африканской чумы свиней.