Китайский бизнес готов инвестировать в создание очистных сооружений в России

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Китайский бизнес готов вкладывать средства, а также предоставлять свои технологии при строительстве очистных сооружений на территории России. Об этом в четверг на площадке Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС сообщил партнер Фонда развития инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты РФ Цзо Цин.

"В России я уже осмотрел много объектов. Мы готовы рассмотреть на свой счет инвестирование и брать риски, помогать в России создавать очистные [сооружения] не только в Башкирии. Последние несколько лет в Китае очень много денег вкладывается в это, поэтому наши технологии уже лучшие в мире", - сказал Цзо Цин, выступая на площадке "Инфраструктура роста инноваций", организатором которой является Фонд "Сколково".

В свою очередь руководитель департамента регионального развития Фонда "Сколково" Александр Окунев отметил, что речь в данном случае идет не только о продаже готовых решений со стороны Китая, но и о создании различных сервисных центров, о совместных разработках с участниками проекта "Сколково".

"Здесь мы подходим не только с точки зрения бизнеса к этому вопросу, но и с точки зрения морали и нравственности отношения к природе и охране окружающей среды. Мы приглашаем к этой работе и другие компании", - сказал он.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в онлайн-режиме, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором мероприятия выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.