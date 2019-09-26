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Северный Кавказ

В Ингушетии впервые начнут выращивать цветы в промышленных масштабах в 2020 году

В агрокомплексе планируют выращивать преимущественно розы

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Впервые в Ингушетии в агрокомплексе "Сунжа" в 2020 году начнут выращивать цветы в промышленных масштабах на продажу в цветочных магазинах и на посадку, рассказал ТАСС заместитель министра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

"В 2020 году агрокомплекс "Сунжа" запустит вторую очередь производства на 20 гектарах. Из этой площади, в пределах 2 гектаров, для начала, комплекс в конце 2020 года намерен впервые в регионе выращивать цветы. Это будут в основном розы", - сказал Албаков.

По его словам, руководство комплекса рассматривает возможность выращивания в будущем цветов и других видов, и сортов.

"Это будут цветы на продажу, - чем завозить из регионов, у нас появится собственное производство. Они будут поставляться в цветочные магазины республики. Также будет и цветочная рассада, для продажи на посадку", - добавил собеседник агентства.

В конце мая 2019 года в Ингушетии была запущена первая очередь агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В начале мая был собран первый урожай томатов объемом более 200 кг.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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