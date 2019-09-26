Россельхознадзор ужесточил транзит продукции для трех белорусских предприятий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор ужесточил требования к транзиту продукции через территорию России в Казахстан, Армению и Киргизию для белорусских компаний "Поселковое мясо", "ГлобалКомьюнити" и "Сырный край". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Россельхознадзор c 27 сентября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через территорию Российской Федерации в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.

Как указал Россельхознадзор, пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии о намерении принять данную продукцию.

Российское ведомство отметило, что такое решение принято по итогам проверок указанных компаний, в результате которой были выявлены незаконные поставки белорусской продукции на российские рынки. Компании "Поселковое мясо", "ГлобалКомьюнити" и "Сырный край" использовали схему "ложного транзита" в Казахстан и Армению.