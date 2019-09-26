Корпорация МСП до конца года планирует выделить около 3,5 млрд рублей на стартапы

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП до конца 2019 года планирует выделить около 3,5 млрд рублей на развитие стартапов предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил в четверг руководитель дирекции управления рисками АО "Корпорация "МСП" Михаил Левин на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Текущий план на этот год - 3,4 млрд рублей финансирования именно по стартапам", - сказал он.

По словам Левина, финансирование порядка 47 стартапов сейчас находятся в стадии рассмотрения, 25 имеют подтвержденный статус. Как отметил член Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Порошин, сейчас действует программа "Кооперация", которая имеет жесткие требования к стартапам, претендующим на получение финансирования, в частности, проекты должны быть высокотехнологичными и тиражированными.

Участники форума высказали мнение, что поддержка стартапов актуальна и для компаний, являющимися резидентами территорий опережающего развития (ТОР) в разных регионах в случаях, когда предприниматели имеют необходимое оборудование и персонал, но испытывают недостаток оборотных средств для старта производства.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.