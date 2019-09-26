"Газпром нефть" откроет цифровой дом для разработчиков и клиентов в Петербурге в 2020 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует открыть цифровой дом для программистов и инженеров в Санкт-Петербурге в 2020 году. В доме будут работать команды разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации, сообщила компания.

"Более 300 программистов и инженеров разместятся на острове Новая Голландия. Важной особенностью цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие", - говорится в сообщении.

Цифровой дом станет частью экосистемы цифровой трансформации "Газпром нефти". Он объединит центры компетенций из разных отраслевых направлений (геологоразведки, добычи, нефтепереработки и сбыта).

Для прикладных исследований и тестирования гипотез будут созданы девять специализированных лабораторий. Работа каждой из них будет сконцентрирована в области технологий Индустрии 4.0: машинного обучения, видеоаналитики, виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, устройств мониторинга здоровья и других сквозных технологий.

Открытое экспозиционное и образовательное пространство цифрового дома будет доступно для всех посетителей Новой Голландии. В частности, здесь появится центр для творческого и профессионального развития детей и подростков, где они смогут познакомиться с цифровыми профессиями, а также азами программирования.

Для гостей дома будет организована выставочная площадка, а также технологический лекторий "Газпром нефти". В специальной демо-зоне здания можно будет протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов компании перед их официальным запуском.

"Цифровой дом станет еще одним драйвером наших технологических проектов, наряду с действующими в Петербурге научными и инженерными центрами компании. Мы продолжаем развивать в городе инновационный кластер, привлекая к сотрудничеству все ведущие вузы и команды разработчиков. Концепция нового пространства позволяет каждому стать частью нашего общего дела, успех которого основан на обмене идеями и технологическими знаниями", - сказал директор по цифровой трансформации компании Андрей Белевцев. Его слова приводятся в сообщении.