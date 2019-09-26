Представители министерств обсудят популяризацию ТЭК среди молодежи на РЭН-2019

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Межведомственное совещание по вопросам популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса (ТЭК), энергосбережения и инженерно-технического образования состоится 5 октября на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 г. Об этом говорится в сообщении "Росконгресса".

В состав участников совещания вошли замминистра энергетики России Антон Инюцын, глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, а также ректоры ведущих энергетических и инженерных вузов страны и энергетические компании.

Главными темами обсуждения на РЭН-2019 станут цифровая трансформация отрасли и ценообразование на рынке нефти, а также развитие рынка угля, атомной энергетики, перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, экологическая трансформация. В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Москвы.