Аукцион на реставрацию еще двух павильонов на ВДНХ в Москве будет объявлен в ближайшие дни

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшие дни объявят аукцион на реставрацию павильонов "Овцеводство" и "Ветеринарная поликлиника" на ВДНХ. Ранее закупки были публично представлены потенциальным исполнителям в рамках проекта "Биржа торгов", сообщили ТАСС в четверг пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Аукцион пока не объявлен, но это состоится в ближайшие дни", - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы. Он не исключил, что аукцион может быть объявлен до конца сентября.

В пресс-службе уточнили, что победителю аукциона на проведение капремонта павильона № 265 "Ветеринарная поликлиника", который в этом году отмечает 80-летний юбилей, предстоит выполнить ремонтные работы на территории свыше тысячи кв. м. Условия контракта включают кровельные, отделочные работы, восстановление асфальтового покрытия вокруг здания, создание условий для маломобильных граждан. "После всех ремонтных работ павильон будет переоборудован под офисное здание, в котором разместятся коворкинги. Начальная цена контракта 101 млн рублей, а к участию в нем приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства", - уточнили в пресс-службе.

Павильон № 48 "Овцеводство" был создан в качестве площадки для демонстрации методов выращивания овец в колхозах и совхозах Советского Союза 65 лет назад. Сегодня там располагается Городской конный центр. "Выполнение ремонтных работ позволит адаптировать здание под современное пользование и требования безопасности. В дальнейшем в здании разместятся мастерские для народных промыслов. Для этой цели победителю электронного аукциона предстоит наряду со строительно-монтажными работами подключить его к необходимым инженерным сетям, а также благоустроить прилегающую территорию. Начальная цена этого контракта - 118 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, которого цитирует пресс-служба, конкуренция на рынке таких работ стабильная - в подобных закупках участвуют по четыре-пять компаний. "Уверены, что и эти закупки пройдут активно", - отметил Дегтев.