Объем сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии в январе-августе вырос на 5%

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Объем продукции всех сельхозпроизводителей в январе-августе 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в четверг на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил 24,5 млрд руб., то есть 105% в сопоставимой оценке к уровню января-августа 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сельхозпроизводители республики завершили уборку зерновых колосовых культур и продолжают уборку кукурузы, подсолнечника и овощей. По состоянию на 1 сентября, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены на площади 42,2 тыс. гектаров (90,4% к площади посева), что на 8% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

При этом отмечается, что на 1 сентября по сравнению с аналогичной датой 2018 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, однако увеличилось поголовье свиней, птицы, овец и коз. Всего в республике за восемь месяцев на 1,4% возросло производство скота и птицы на убой (в живом весе), производства молока увеличилось на 1,8%.

Ранее врио главы региона Казбек Коков сообщил, что аграрии Кабардино-Балкарии повысят урожайность зерновых культур почти на 50% за пять лет. Таких результатов возможно достичь за счет увеличения площадей орошаемых земель, пояснил он.

Площадь подлежащих орошению земель в КБР составляет 130,7 тыс. га (43,5% от площади всей пашни). Протяженность оросительной системы достигает 3 тыс. 77 км.