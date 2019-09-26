Правительство поддержит центры экономического роста в трех регионах ДФО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бурятия, Забайкальский край и Амурская область получат около миллиарда рублей на поддержку центров экономического роста. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, открывая заседание правительства.

"Поддержим центры экономического роста, которые действуют в трех регионах Дальнего Востока, это Бурятия, Забайкальский край и Амурская область, - сказал он. - В течение 2019-2020 годов дополнительно выделим на это более миллиарда рублей". По его словам, деньги также пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры. Глава правительства уточнил, что около 300 млн рублей будет направлено на повышение информированности граждан о возможности учебы и работы на Дальнем Востоке, а также на организацию программы оздоровления детей в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Благовещенске. Кроме того, дополнительные деньги будут распределены на поддержку среднего и малого бизнеса, в том числе в регионах с невысоким уровнем социально-экономического развития. По словам Медведева, в 2019 году на эти цели будет направлено около 7 млрд рублей. "Эти средства должны позволить докапитализировать государственные микрофинансовые и региональные гарантийные организации", - уточнил он.

Медведев также отметил, что еще 841 млн рублей предлагается направить в регионы на предоставление субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.

Глава правительства рассказал о планах оказать поддержку строительства жилья в пяти регионах. Речь идет о Новгородской, Курской, Липецкой областях, Камчатском крае и Карачаево-Черкесской Республике. На строительство домов в этих регионах правительство планирует выделить 1,5 млрд рублей. Премьер также анонсировал оказание финансовой помощи ряду регионов на приобретение необходимых медицинских изделий.

Говоря о распределении субсидий для Дальневосточного федерального округа, глава правительства также упомянул о том, что бюджету Еврейской автономной области планируется выделить миллиард рублей на то, чтобы сбалансировать региональный бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы.