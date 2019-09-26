ФАС будет согласовывать госзакупки у единственного поставщика

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госзакупки у единственного поставщика теперь будет контролировать и согласовывать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Соответствующие поправки в законодательство рассматривает правительство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание кабмина.

"Сегодня мы обсудим изменения, которые позволяют пресечь практику закупок у единственного поставщика, когда конкурс признан несостоявшимся. Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить своих поставщиков", - сказал Медведев.

В итоге, по словам премьера, лишь одна компания участвует в конкурсе, которая признается победителем, поскольку конкурс до этого признан несостоявшимся. "Теперь такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой, и только с их согласия будет заключаться контракт", - подчеркнул он, отметив, что изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство.

Унитарные предприятия и сервитуты

Законопроект также совершенствует порядок заключения контрактов с единственным поставщиком для унитарных предприятий, в частности, работ по техническому обслуживанию помещений, которые находятся либо в оперативном управлении, либо на праве хозяйственного ведения.

"Кроме того, упрощается порядок заключения соглашений об установлении ограниченного права пользования чужой землей, то есть сервитутов. На них больше не будет распространяться действие закона о контрактной системе", - сообщил премьер.

Практика показала, что такой порядок в полной мере регулируется земельным законодательством. При этом появляется возможность заключать с единственным поставщиком договор аренды земельного участка, что должно значительно упростить работу с такими объектами недвижимости при государственных закупках.

Закупки на триллионы рублей

"Вообще, за последнее время решений по совершенствованию контрактной системы принято немало: мы внесли изменения в закон, упростили конкурсные процедуры, сократили время, для того чтобы их проводить, создали дополнительные барьеры для недобросовестных участников", - напомнил Медведев.

По его словам, эти меры дают результаты. Тем не менее, работы по повышению эффективности и прозрачности контрактной системы нужно продолжить. На госзакупки тратятся огромные деньги - ежегодно это триллионы рублей, напомнил глава кабмина.