Власти Ставрополья планируют удвоить пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод в 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют увеличить пассажиропоток международного аэропорта Минеральных Вод в два раза в 2023 году, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"У нас есть планы уже в 2023 году довести пассажиропоток аэропорта в Минеральных Водах до 5 млн человек в год. Работаем над их осуществлением", - написал он на своей странице в Instagram. В настоящий момент годовой пассажиропоток аэропорта составляет порядка 2,4 млн человек.

Владимиров отметил, что регион работает также над расширением географии полетов и снижением стоимости билетов, для чего власти ведут переговоры с крупными авиаперевозчиками. В частности, глава Ставрополья провел рабочую встречу с гендиректором авиакомпании Utair.

"Договорились, что компания сформирует свои предложения по расширению географии прямых рейсов из Ставропольского края в другие регионы России. А также по формированию авиахаба на площадке аэропорта в Минводах, чтобы он стал узлом стыковочных рейсов "Ютэйр" для пассажиров, путешествующих на большие расстояния по России или за рубеж", - написал Владимиров.

По информации пресс-службы главы Ставрополья, вопросы, вошедшие в повестку встречи, в дальнейшем будут прорабатываться специалистами краевого правительства и компании "Ютэйр".

"Ютэйр" - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек.