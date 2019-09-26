Субсидии на перевозки в общих вагонах и плацкарте составят почти 9 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Государственные субсидии, которые выделят на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах, составят почти 9 млрд рублей в 2020 году, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов.

Планируется, что в 2021 и 2022 годах на эти цели выделят по 9,2 млрд рублей. Кроме того, в качестве субсидий на возмещение потерь перевозчиков от использования льготных тарифов для перевозки в плацкартных и общих вагонах обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет в 2020 году дополнительно выделят 2,3 млрд рублей, а в 2021 и 2022 годах - по 2,1 млрд рублей.

Перевозками пассажиров по железной дороге в дальнем следовании, в основном, занимается "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД, ФПК). Государство устанавливает тарифы для ФПК на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах. Тарифы, как правило, индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует государство. Тарифы на СВ, купе и "люкс" ФПК устанавливает сама по согласованию с ФАС. Динамическое ценообразование применяется в дерегулированном сегменте перевозок пассажиров в поездах дальнего следования (вагоны купе, СВ и "люкс", вагоны с местами для сидения скоростных поездов). Согласно этой системе, цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

Ранее в пресс-службе ФАС сообщили журналистам, что ведомство утвердило индексацию тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах в размере 3,5% на 2020 год. Кроме того, решения по дерегулированию таких перевозок на отдельных направлениях отложены, ФАС ведет консультации с РЖД в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров, сообщали в антимонопольном органе.