Росатом получит 24,7 млрд рублей в 2020 году на строительство ледоколов нового поколения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ планирует выделить госкорпорации "Росатом" 24,7 млрд рублей в 2020 году на строительство атомных ледоколов нового поколения. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов.

В 2021 году на эти цели планируется выделить 21 млрд рублей, а в 2022 году - 14,8 млрд рублей.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию Северного морского пути. Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории Северного морского пути. Кроме того, госкорпорация от имени РФ будет заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, проектировать и строить здания (в том числе сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории Севморпути).

Входящее в Росатом предприятие "Атомфлот" в свою очередь занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.

В настоящее время три универсальных атомных ледокола проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал" - строятся на Балтийском заводе. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22220. Ввод в эксплуатацию четвертого серийного ледокола запланирован на 2024 год, пятого - на 2027 год.