Парламентарии России и Китая могут создать рабочую группу по цифровой экономике

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Законодатели из России и Китая могут создать отдельную рабочую группу для обсуждения вопросов развития цифровой экономики. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закрывая пятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием и Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей КНР.

"Наша задача - сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить принимаемые на уровне глав наших государств решения, с другой стороны - чтобы парламентское измерение также динамично развивалось", - сказал спикер, поблагодарив председателя Постоянного комитета Ли Чжаньшу за предложенные им инициативы.

"Правильно было бы их нам проработать в рамках двусторонней комиссии и выйти на новые формы сотрудничества. Речь идет о создании, возможно, отдельной рабочей группы по вопросам развития цифровой экономики", - продолжил Володин.

По его словам, данный сегмент "все больше и больше определяет будущее развитие" двух стран. "Ваше предложение в этой сфере мы считаем правильным не только поддержать, но и сделать все возможное для того, чтобы мы выработали общие подходы и выстроили более эффективную работу в области научных технических инноваций", - резюмировал спикер.