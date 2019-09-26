В Госдуму внесли законопроект о повышающем коэффициенте МРОТ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает введение с 1 августа повышающего коэффициента для МРОТ равного 1,15 по отношению к сумме прожиточного минимума. Сейчас эти показатели для трудоспособного населения совпадают.

"После уплаты подоходного налога с минимальной зарплаты на руки человек все равно получает сумму меньше прожиточного минимума. Фактически он остается работающим бедным, это позорная ситуация для нашей страны, - приводит слова Миронова его пресс-служба. - При таком соотношении [1,15] зарплаты граждан будут оставаться выше уровня прожиточного минимума и после удержания НДФЛ".

Парламентарий также напомнил о партийной инициативе по освобождению граждан с низким доходом от уплаты подоходного налога. "Это программное требование коллеги в Госдуме и правительстве пока не поддерживают. Нашим новым законопроектом мы предлагаем другой подход: сделать МРОТ выше прожиточного минимума через добавочный коэффициент", - заключил Миронов.