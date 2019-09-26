Дума утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медстрахования в 2018 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2018 год. Отчет принимается в форме законопроекта в одном чтении.

Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 1,895 трлн рублей, или 100,4%, от утвержденного размера (1,887 трлн рублей). По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 158 млрд рублей (или на 9,1%).

Расходы бюджета Фонда за 2018 год составили 1,988 трлн рублей, или 99,7% от утвержденного размера и от уточненной сводной росписи (1,994 трлн рублей). Расходы бюджета Фонда увеличились по сравнению с 2017 годом на 333,551 млрд рублей (или на 20,2%).

Из федерального бюджета в бюджет Фонда поступил межбюджетный трансферт в объеме 32,193 млрд рублей (100% от утвержденного размера). Объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета Фонда бюджету Фонда социального страхования РФ в соответствии с представленными в Фонд заявками составил 15,159 млрд рублей (82,9% от утвержденного размера).

Бюджет Фонда за 2018 год исполнен с дефицитом в размере 92,617 млрд рублей. Дефицит в 2018 году обеспечен доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета Фонда.

Основным источником формирования доходов бюджета Фонда являются страховые взносы на обязательное медицинское страхование, доля которых в общем объеме доходов Фонда в 2018 году составила 98,2%. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) в 2018 году поступили на общую сумму 1,862 трлн рублей, или 100,4% от утвержденного размера. По сравнению с 2017 годом объем их поступления увеличился на 156,524 млрд рублей, или на 9,2%.

О субвенциях бюджетам территориальных фондов

В расходах бюджета Фонда основную долю (94,1%) составляют субвенции бюджетам территориальных фондов на осуществление полномочий по организации ОМС на территориях субъектов РФ. В 2018 году бюджетам территориальных фондов предоставлены субвенции в размере 1870,6 млрд рублей, что составляет 100% от утвержденного размера. По сравнению с 2017 годом субвенция увеличилась на 333,4 млрд рублей, или на 21,7%.

Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь составляют 100,8 млрд рублей, на оплату родового сертификата - 15,2 млрд рублей, на изготовление и доставку полисов ОМС - 1,3 млрд рублей, на обеспечение деятельности Фонда - 687,7 млн рублей.