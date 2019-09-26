Нижегородская область за два года выделит 322 млн рублей на субсидирование авиаперевозок

ТАСС, 26 сентября. Власти Нижегородской области в ближайшие два года направят более 322 млн рублей на субсидирование региональных авиаперевозок. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2020-2021 годах ежегодно будет заложено 161,1 млн рублей по направлениям: Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Казань, Краснодар, Геленджик, Сочи, Челябинск, Новосибирск", - говорится в сообщении.

В четверг депутаты заксобрания Нижегородской области дополнительно до конца года выделили 33,3 млн рублей на субсидирование перевозок по новым направлениям - в Екатеринбург, Новосибирск, Самару и Санкт-Петербург.

"Только за первое полугодие 2019 года мы видим рост на 28,6% числа пассажиров, которые выбрали полет в регионы России в обход московских аэропортов", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. За первые полгода услугами прямых региональных рейсов из нижегородского аэропорта Стригино воспользовались более 97 тыс. нижегородцев и гостей города.

В настоящее время из бюджета Нижегородской области субсидируются авиарейсы в Пермь, Краснодар и Казань. Также из бюджетов других регионов субсидируются авиамаршруты из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону. Денежные средства выделяются на условиях софинансирования: 40% из федерального бюджета и по 30% из региональных.