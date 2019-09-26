Объем инвестиций в ОЭЗ "Мамисон" в Северной Осетии превысит 9 млрд рублей к 2028 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Мамисон" в Северной Осетии войдет в состав туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций резидентов превысит 9 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Северо-Кавказский туристический кластер пополнится еще одним курортом: премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон" на территории Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания. <…> Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов составит более 9,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

До 2023 года регион должен выполнить обязательства по строительству инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры за счет средств республиканского бюджета в размере не менее 61 млн рублей. В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации курорту, 20 млн рублей было выделено из бюджета региона. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.

В состав туристического кластера СКФО входят пять особых экономических зон, развитие которых ведется в несколько этапов. В рамках утвержденного плана развития туристско-рекреационных особых экономических зон СКФО строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне. После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии.

Мамисон - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту Мамисон статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.