"Россети" инвестируют в электросетевой комплекс КБР 1,8 млрд рублей до 2023 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ПАО "Россети" инвестирует 1,8 млрд рублей в электросетевой комплекс Кабардино-Балкарской Республики (КБР) до 2023 года. Такие договоренности достигнуты в четверг во время встречи замгендиректора ПАО, гендиректора "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова с врио главы КБР Казбеком Коковым, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Как пояснили в компании, в Москве состоялась встреча Иванова и Кокова, одним из важных ее итогов стала договоренность об инвестициях, 1,6 млрд рублей из которых энергетики вложат в масштабную реконструкцию потребительских сетей низкого напряжения, а также реализацию комплексной программы по замене приборов учета, еще 200 млн рублей будет направлено на технологическое присоединение.

"Важно, что эти инвестиции - нетарифные источники, а собственные средства госхолдинга. В самое ближайшее время энергетики совместно с правительством региона разработают программу надежности электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии. В рамках этого документа среди прочих мероприятий планируется масштабная реконструкция уже действующих и строительство новых энергообъектов, в том числе в рамках цифровой трансформации отрасли страны", - цитирует пресс-служба Иванова.

Во время встречи он также сообщил Кокову о готовности электросетевого комплекса региона к зиме. В региональном филиале уже завершены работы по подготовке к прохождению зимнего максимума нагрузок. Среди выполненных энергетиками работ - капитальный ремонт более 350 км воздушных линий и капремонт оборудования подстанций 35-110 кВ.

Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго", осуществляющий деятельность на территории КБР, входит в десятку лучших электросетевых комплексов России.