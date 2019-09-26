СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда, завершившая свою работу на Украине, не договорилась с Киевом о новой программе кредитования.

"Украина так и не договорилась с МВФ о новой программе кредитования", - сообщило в четверг агентство "Украинские новости", сославшись на свои источники, знакомые с результатами работы миссии.

По информации издания, среди причин отсутствия договоренностей - "ситуация с Приватбанком, госбюджет и возможная смена руководства Национального банка Украины".