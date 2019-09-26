Президент Татарстана обсудит со спикером парламента КНР расширение сотрудничества

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Расширение сотрудничества в сфере экономики с провинциями Китая станет предметом встречи президента Татарстана Рустама Минниханова в пятницу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

"Ожидается, что в ходе переговоров, которые запланированы завтра вечером в Кремле, с президентом республики и нашей делегацией речь пойдет о расширении сотрудничества. В частности, перспективными видятся на сегодняшний день такие направления, как развитие сотрудничества с провинциями Китая, расширение поставок в КНР продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Республики Татарстан, сотрудничество в области машиностроения, автомобилестроения, вертолетостроения и нефтехимии", - сказала она.

На встрече также планируется обсудить развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере в области высоких технологий, а также сотрудничество в сфере малого бизнеса, привлечение инвесторов из КНР на территории особых экономических зон, технопарков и территорий опережающего развития Татарстана.

В рамках поездки в Татарстан перед встречей с президентом республики Ли Чжаньшу ознакомится с промышленным потенциалом республики. Он посетит Казанский вертолетный завод, Казанский федеральный университет, пройдет экскурсионный маршрут по Казанскому кремлю, посетит национальный музей.

Двухсторонний внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем в 2018 году составил почти 630 млн долларов. При этом экспорт составил 198,2 млн долларов, импорт - 430,5 млн долларов, что практически в два раза выше показателя 2016 года. В Казани действует генконсульство Китая, в КНР - торгово-экономическое представительство Татарстана.