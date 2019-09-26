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Huawei готова предоставить фирме из США лицензию на портфель 5G-технологий

Речь идет о лицензировании полного портфеля беспроводных технологий 5G от Huawei, включая устройство чипов, аппаратное обеспечение и программный код, производственные ноу-хау

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 сентября. /ТАСС/. Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй заявил о готовости продать лицензию на технологии сетей пятого поколения (5G) компании из США. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Мы хотели бы предложить эксклюзивную лицензию одной компании с Запада, чтоба она смогла достичь экономии на масштабе производства для поддержания бизнеса. Я думаю, что это должна быть американская компания", - цитирует бизнесмена агентство.

Речь идет о лицензировании полного портфеля беспроводных технологий 5G от Huawei, включая устройство чипов, аппаратное обеспечение и программный код, производственные ноу-хау.

Жэнь Чжэнфэй отметил, что это должна быть компания из США, поскольку в Европе имеются конкуренты, такие как Nokia и Ericsson, которым не требуется содействие в этой сфере.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Руководство Huawei назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.

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